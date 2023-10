Manovra: Nevi (Fi), ‘in condizioni date, governo ha fatto miracolo’

Ottobre 23, 2023

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Ci sono due guerre, quella in Ucraina che ha stravolto completamente tutti i parametri economici del nostro Paese e dell’Europa intera, causando una spaventosa onda inflazionistica cui è seguito un folle aumento dei tassi da parte della Bce, con ripercussioni gravissime sia sulle casse dello Stato che sulle famiglie e imprese. Rispetto a tutto questo, il governo è riuscito nel miracolo di tenere i conti in ordine, nonostante il controcanto delle opposizioni, facendo una manovra che sostiene la crescita economica, diminuisce le tasse sul lavoro e non solo e la riforma fiscale. Al tempo stesso, abbiamo lavorato e stiamo lavorando per la ridefinizione del Pnrr, per mettere in sicurezza la possibilità di spendere tutte le risorse che abbiamo a disposizione e sostenere la crescita economica. Nelle condizioni date, possiamo parlare di un vero e proprio miracolo”. Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito azzurro, intervenendo ad Agorà su Rai3.