Manovra: Nevi (Fi), ‘priorità taglio cuneo fiscale e innalzamento pensioni minime’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “I partiti all’interno della maggioranza, noi siamo una maggioranza, non un partito unico e ognuno ha le sue idee. Per Forza Italia, le cose fondamentali sono fare una manovra che allevi le sofferenze dei cittadini e degli imprenditori in un momento di grande difficoltà a causa dell’innalzamento dei mutui, dei tassi di interesse, e poi alleviare le difficoltà dei pensionati”. Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale e deputato di Forza Italia, a margine della presentazione della tre giorni di Gaeta del partito.

“La manovra – aggiunge – si occupa di tante cose. C’è il tema della natalità, che ci sta tanto a cuore, e noi siamo dell’idea che si debba fare un grande investimento sul futuro del nostro Paese partendo dal rilancio della natalità e poi cercando di fare in modo che i giovani restino in Italia e non siano costretti a emigrare, quindi lavoro costruendo le condizioni affinché ci sia un accesso più semplice”.

Tra le misure fondamentali, per Nevi, ci sono “la stabilizzazione del cuneo fiscale, che abbiamo fatto lo scorso anno, e poi è altrettanto importante l’innalzamento delle pensioni minime, questi sono i due pilastri fondamentali che vogliamo portare avanti”. “In più anche un’attenzione alla famiglia, perché in questo Paese si parla tanto dei diritti civili e pochissimo della famiglia e una cosa non esclude l’altra, per cui il tema della natalità – ribadisce – è da affrontare, e vogliamo anche garantire che il nostro sistema sociale regga, e anche quello pensionistico”.