Manovra: Nevi (Fi), ‘situazione delicata, far capire a italiani cosa si potrà fare’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “La situazione è delicata, dobbiamo tenere insieme il rigore dei conti pubblici per evitare una impennata dello spread e, al tempo stesso, recuperare le risorse possibili per fronteggiare i problemi. Ieri c’è stata una discussione franca e collegiale, dobbiamo far capire agli italiani che tutto non si potrà fare. Il nostro contributo è sempre per trovare soluzioni che permettano di diminuire la spesa pubblica e sostenere la crescita economica che a noi sta a cuore”. Dichiara a Omnibus, su La7, il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, Raffaele Nevi.

“Liberalizzazioni e privatizzazioni sono un tema da affrontare e Giorgetti ha confermato che esiste un margine per fare alleanze con i privati. Le opposizioni ci hanno accusato di voler vendere i porti e non si può fare, Antonio Tajani ha parlato di una gestione ai privati dei servizi portuali che si traduce in investimenti che permettono di far crescere il turismo in Italia”.