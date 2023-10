Manovra: nodo Rai in stand by, verso approfondimento governo-viale Mazzini**

Ottobre 30, 2023

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Servirà un secondo round per risolvere il nodo Rai. Non è bastato il vertice di maggioranza di oggi sulla manovra a palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. Raccontano che durante il summit Forza Italia abbia sollevato il tema del finanziamento della tv pubblica nazionale a fronte della sforbiciata del canone da 90 a 70 euro fortemente voluta dalla Lega di Matteo Salvini.

Tutti si sarebbero detti d’accordo sulla necessità di un ulteriore approfondimento della questione, soprattutto per quanto riguarda le risorse da reperire per compensare il taglio dell’imposta. Da qui la decisione di un tempo supplementare, un ‘fuori manovra’ che passa per un confronto tra il governo e i vertici di viale Mazzini.

A quanto apprende l’Adnrkonos, infatti, nei prossimi giorni la ‘cabina di comando’ della Rai vedrà i rappresentanti dell’esecutivo e i ministri competenti per sciogliere i nodi sul tavolo. Non a caso Forza Italia nella nota diffusa al termine del vertice di centrodestra si è detta soddisfatta perché “sono state accolte le sue istanze”, in particolare, il ”governo si è fatto carico di analizzare il finanziamento della tv pubblica Rai, al fine di sostenere il piano industriale triennale di rilancio dell’azienda”.