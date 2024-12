Manovra: ok Senato a fiducia con 112 sì, via libera a legge Bilancio con 108 favorevoli

28 Dicembre 2024

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – Con 112 voti a favore, 67 contrari e un astenuto il Governo ha ottenuto al Senato la fiducia sull’articolo uno della legge di Bilancio. L’Assemblea ha quindi approvato il provvedimento in via definitiva con 108 sì, 63 no e un astenuto.