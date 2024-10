Manovra: Orlando, appello a candidati Liguria, ‘chiediamo a Meloni di cambiarla’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Lancerò un appello a tutti i candidati in Liguria di una conferenza stampa congiunta per chiedere di cambiare la manovra. La legge di bilancio incide sui proprietari delle case in una delle regioni che ha tra le più alte percentuali di case di proprietà, che incide sulle pensioni in una regione nella quale i pensionati sono più dei lavoratori, incide sulle accise in una regione dove forse si usano le macchine più di altre parti perché le condizioni del trasporto pubblico sono quelle che conosciamo”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, a margine di un evento sulla sanità a Genova.

“In più, se c’è un taglio ai trasferimenti sulla sanità pubblica e agli enti locali per la sfera sociosanitaria c’è da farsi il segno della croce. Sono tutte buone ragioni per chiedere a tutti i candidati di fare una iniziativa comune che dica a Giorgia Meloni di cambiare la proposta di manovra che sta per arrivare alle Camere”.

“Ci sono settori che hanno realizzato nel corso di questi anni extraprofitti miliardari – ha aggiunto Orlando – dall’energia alla farmaceutica alla logistica passando per le banche. La crisi dovuta alla guerra ha arricchito alcuni e impoverito la stragrande maggioranza della società. E adesso è alla stragrande maggioranza della società che si vuole far pagare il conto. Credo non sia giusto”.