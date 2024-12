Manovra: Pagano (Pd), ‘governo aumenta stipendi dei ministri e non degli italiani’

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Mentre il Paese lotta per arrivare a fine mese, il governo decide di destinare risorse pubbliche all’aumento degli stipendi dei ministri. Una scelta che lascia increduli e appare ancora più grave alla luce di una manovra di bilancio che non investe in sanità, scuola, lavoro e casa” . Così il capogruppo democratico nella commissione Bilancio della Camera Ubaldo Pagano commenta l’anticipazione dell’emendamento del governo che aumenta gli stipendi dei ministri non parlamentari.

“Il governo fa finta di non capire: noi chiediamo un miglioramento delle condizioni e degli stipendi degli italiani, non di quelli dei ministri e dei membri del partito della presidente Meloni”, aggiunge Pagano.