Manovra: Pagano (Pd), ‘governo mente agli italiani, i soldi non ci sono’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago (Adnkronos) – “Il Governo Meloni continua a mentire agli italiani. I soldi per la manovra di bilancio non ci sono, dobbiamo dire la verità agli italiani. Sulle priorità che dovrebbero essere Sanità e Istruzione nessuna risposta; mancate risposte anche sul caro benzina”. Lo dice Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio di Montecitorio.

“Il Governo pensa a trovare le risorse per soddisfare le promesse pre e post elettorali piuttosto che risolvere i problemi reali e stringenti dei cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese. E intanto dà una lettura assolutamente fuorviante del Superbonus per fare ulteriore cassa sulle spalle di famiglie e imprese, senza risolvere di un millimetro il problema drammatico dei crediti incagliati”, aggiunge Pagano.