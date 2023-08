Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Ai lavoratori dipendenti la destra ora al governo aveva promesso sgravi fiscali e abolizione della legge Fornero. Non avranno né gli uni, né l’altra, ma in compenso continueranno a pagare l’85% dell’Irpef, mentre per furbi e disonesti si moltiplicano i condoni fiscali. È davvero chiara la misura della presa per i fondelli”. Lo afferma il responsabile nazionale economia di Sinistra italiana, Giovanni Paglia.