Manovra: Paglia (Avs), ‘per taglio tasse di 20 euro governo demolisce sanità’

Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Quando gli italiani sentono la presidente del Consiglio Meloni dire che gli hanno tagliato le tasse, devono però ricordarsi che in cambio di 20 euro al mese, gli stanno rifilando la demolizione della sanità pubblica. Questo dice la legge di bilancio e ci sembra decisamente un pessimo affare”. Lo afferma il responsabile economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia.

“Così come – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – basta una leggina e 732mila lavoratori rischiano di ritrovarsi con tagli alla pensione da migliaia di euro all’anno: sono medici e insegnanti, impiegati comunali e ufficiali giudiziari. Cominciano con loro, ma sono pronti a colpirci tutti, dato che per questo governo della destra i diritti di chi lavora non esistono. Ormai è abbastanza chiaro”.

“Così come è evidente – conclude Paglia – che per finanziare la mangiatoia di Salvini, hanno tagliato i fondi ai disabili e tassato persino i pannolini, per trovare quei 780 milioni quest’anno e altri 11 miliardi di euro nei prossimi 8 anni per il Ponte sullo Stretto di Messina. Sono davvero dei geni, del male però”.