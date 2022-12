Manovra: Paita (Az-Iv), ‘Meloni come Conte, tempi inaccettabili’

Dicembre 27, 2022

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Il governo Meloni ha stressato il Parlamento con tempi inaccettabili per il gioco democratico: quando era all’opposizione la leader di Fdi si era giustamente lamentata per i tempi ristretti del Governo Conte nel portare la manovra in Aula. Oggi lei fa lo stesso. Meloni e Conte sono identici nello scarso rispetto delle opposizioni e del Parlamento”. Lo ha detto Raffaella Paita, Presidente del Gruppo Azione-Italia Viva, ai microfoni di ‘Radio Anch’io’.

“Come Terzo Polo abbiamo tentato la via del dialogo, proponendo provvedimenti utili ai cittadini, come il ripristino di industria 4.0, i provvedimenti per donne e giovani, la cancellazione del reddito di cittadinanza con un ritorno al REI, ma dopo un’iniziale apertura siamo stati ignorati. Questa è una legge di bilancio mediocre e dà la sensazione di una maggioranza già divisa. A pagare il prezzo di certe scelte miopi purtroppo saranno gli italiani”, ha aggiunto.