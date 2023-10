Manovra: Parrini (pd), ‘tentativo arrogante di svuotare Parlamento’

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Nella legge di bilancio presentata oggi dal governo c’è poco o niente da salvare. Nel merito e nel metodo. Nel merito la manovra si presenta come una serie di bluff e pannicelli caldi che allargano in maniera pericolosa il disavanzo pubblico, ignorano la sanità e la scuola e non danno nessun vero impulso strutturale alla crescita economica, ai salari e alla giustizia sociale”. Così il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari Costituzionali.

“Nel metodo preoccupa l’intenzione di approvare la finanziaria svuotando le prerogative del Parlamento, che con una clamorosa ostentazione di arroganza si intende ridurre a mero organo passacarte. Insomma: briciole e fiato corto. Non è con queste scelte che si può mettere in sicurezza il futuro del Paese”.