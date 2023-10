Manovra: Patuanelli, ‘AAA cercasi legge bilancio, mai arrivata in GU’

Ottobre 23, 2023

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “AAA cercasi Legge di Bilancio approvata in pompa magna ed in soli 3 minuti dal CDM il 16 ottobre ma ancora non pubblicata in Gazzetta, dopo una settimana”. Lo scrive su X il capogruppo M5S in Senato, Stefano Patuanelli.