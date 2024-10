Manovra: Pd, ‘Giorgetti irresponsabile, panico per sue parole, effetti anche in Borsa’

3 Ottobre 2024

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Il ministro dell’Economia Giorgetti sta creando un clima di forte incertezza nel Paese. Mai prima d’ora avevamo assistito a una serie così contrastante di dichiarazioni riguardo alla manovra economica, con continui cambi di rotta e annunci confusi su nuove tasse”. Così in una nota il capogruppo democratico in commissione Bilancio della Camera, Ubaldo Pagano.

“Questa situazione non solo genera preoccupazione tra i cittadini, ma ha già avuto ripercussioni negative sui mercati, come dimostrano gli effetti registrati in Borsa. La mancanza di chiarezza da parte del Governo sul contenuto e sulle misure della manovra economica è allarmante. In un momento così delicato per l’economia nazionale, l’Italia ha bisogno di stabilità e certezze, non di dichiarazioni contraddittorie che gettano nel panico imprese, famiglie e investitori. Una gestione irresponsabile”.