Manovra: Pd, ‘meschino tagliare fondi disabilità’

Ottobre 21, 2023

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Il Governo continua nella sua azione scellerata contro le fasce più deboli di questo Paese”. Marco Furfaro, deputato e responsabile Welfare del Partito democratico, denuncia che “la decisione di togliere 350 milioni di euro dal fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità è davvero inquietante. Sono risorse fondamentali per un comparto in prima linea nel prendersi cura delle fragilità e che non erano utilizzate solo per la mancanza dei decreti attuativi. È l’ennesimo atto di forza contro il nostro welfare che ci mostra plasticamente l’idea di società classista che ha questa destra”.

Per il Partito democratico, spiega Iacopo Melio, consigliere regionale toscano e responsabile nazionale del dipartimento Inclusione del partito, “ancora una volta questo Governo gioca sulla pelle di coloro che hanno più bisogno di sostegno, prendendo in giro con l’ennesima promessa non mantenuta. È l’ora di aprire definitivamente gli occhi: il ministero della Disabilità, oltre che culturalmente dannoso per sua stessa esistenza, non garantisce la tutela di alcun diritto visto come le esigenze di chi dovrebbe ascoltare vengono continuamente ignorate. Tagliare risorse alle persone con disabilità e ai loro caregiver è la cosa più meschina che si possa fare. Il tema della vita indipendente rischia di diventare definitivamente un miraggio”.