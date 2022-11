Manovra: Pd vede associazioni, ‘c’è preoccupazione, cambiare testo inadeguato’**

Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov (Adnkronos) – “Le organizzazioni dei commercianti, degli artigiani, della cooperazione sono preoccupate per l’economia e chiedono coraggio su energia, cuneo fiscale, accesso al credito, sblocco dei crediti sul superbonus. Il Pd raccoglierà queste istanze e lavorerà in Parlamento per cambiare profondamente una manovra iniqua e inadeguata”. Lo ha detto Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd, a margine degli incontri al Nazareno sulla manovra.

“Un confronto utile, con una convergenza sulla analisi della situazione e sulla necessità di risposte più coraggiose e strutturali in una manovra che risente del contesto ma che rischia di non dare al Paese le risposte che servono”, ha spiegato Misiani.

Agli incontri sulla manovra, cui prende parte il segretario Enrico Letta, partecipano la Cna, Confartigianato, Confesercenti e per le Ong e Terzo settore ‘Sbilanciamoci’ e Forum Terzo settore’.