Manovra: Pella (Fi), ‘ha aspetti positivi e innovativi’

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo tenuto fede a quello che ci eravamo detti, chiudere stamattina per arrivare da domani in aula. E’ una manovra che presenta degli aspetti positivi ed innovativi, dopo anni ha finalmente una caratterizzazione politica”. Lo ha detto il relatore Roberto Pella di Forza Italia, al termine dei lavori che hanno portato al via libera della manovra in commissione Bilancio. “Come Forza Italia – ha aggiunto – siamo contenti di aver portato a casa alcuni dei nostri cavalli di battaglia: cuneo fiscale, innalzamento delle pensioni, decontribuzione per le assunzioni”.