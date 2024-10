Manovra: Prodi, ‘servono riforme di lungo respiro non condoni per evasori’

10 Ottobre 2024

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Il governo non può fare altro che essere ligio sui conti pubblici. Il cammino è strettissimo. E finora non abbiamo visto riforme di lungo respiro, piuttosto si va avanti con i condoni che sono un semaforo verde per gli evasori”. Così Romano Prodi a Piazza Pulita su La7.