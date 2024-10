Manovra: Rampelli (Fdi), ‘Giorgetti? Ricetta è diminuire tasse a imprese’

4 Ottobre 2024

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Questa notizia è già stata smentita, il nostro governo lavora per aumentare la produzione e la ricchezza, con l’intento di poterla redistribuire e di poter migliorare i servizi, dunque la ricetta è quella di diminuire le tasse alle imprese e aggredire la burocrazia per sostenerne la crescita e moltiplicare l’occupazione. Anche con l’intenzione di ridimensionare la povertà”. Con queste parole il vice-presidente della Camera Fabio Rampelli, Fratelli d’Italia, commenta su Affaritaliani.it le parole di ieri del ministro dell’Economia, poi rettificate, Giancarlo Giorgetti che ha parlato di “tassare le imprese” nella manovra.

“Altro ragionamento abbiamo sempre fatto per i profitti eccezionali, anche quelli che sfruttano fasi emergenziali della storia dell’umanità e che quindi registrano dividendi straordinari, indipendenti dalle capacità manageriali e piuttosto legati a contingenze storiche: il Covid, la guerra all’Ucraina, la digitalizzazione globale, la transizione ecologica, la crisi idrica… Grandi questioni che generano improvvisi stratosferici arricchimenti e simmetriche depressioni economiche per settori che vanno sostenuti. L’economia di una nazione deve essere in equilibrio e i governi hanno il compito di lavorare per garantire equità”, conclude Rampelli.