Dicembre 12, 2022

Roma, 12 dic (Adnkronos) – “La #18app non è stata pensata come un sussidio per i poveri ma come il modo con il quale lo Stato accoglie i diciottenni nella comunità degli adulti. Con l’incentivo alla cultura, non con la mancia per i poveri. Noi siamo per la cultura, la Meloni è per i sussidi”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, in replica alla presidente del Consiglio.