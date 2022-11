Manovra: Renzi, ‘atroce far pagare a cittadini spese calcio e stadi’

Novembre 24, 2022

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “L’emendamento per far pagare al contribuente una parte del debito delle società professionistiche di calcio è saltato. Sarebbe stato, del resto, atroce far pagare ai cittadini le spese dei presidenti di calcio sul mercato. Come pure è assurdo far pagare gli stadi nuovi ai cittadini, quando possono pagare le società di calcio private. Io sono un tifoso e dunque amo il calcio e tutti gli sport. Ma chi spende milioni di euro per acquistare un calciatore non può ricevere aiuti così corposi dalla fiscalità generale. Sbaglio?”. Così Matteo Renzi nella enews.