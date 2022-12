Manovra: Renzi, ‘con emendamenti Lotito il calcio non ha futuro’

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “A me piace il calcio, ma se vanno avanti con gli emendamenti di Lotito non c’è futuro per le società, i giovani non giocano più da noi. Se non si cambia, il calcio muore”. Lo ha detto Matteo Renzi sulla manovra a Tagadà.