Manovra: Renzi, ‘con governo Meloni raddoppio sbarchi ma stop rientro cervelli’**

Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Nel 2015 il nostro governo fece una legge per aiutare il rientro di ‘cervelli’ in Italia. Nel 2023 il vostro governo ha fatto diverse bozze e il suo viceministro Leo, non un passante, ha gettato nel panico le persone che stavano per tornare in Italia contando su un regime fiscale che voi volete cambiare. Noi avevamo capito che il vostro governo voleva bloccare l’immigrazione clandestina, voleva bloccare i barconi e invece voi avete raddoppiato l’immigrazione clandestina e state bloccando il rientro dei ‘cervelli'”. Così Matteo Renzi in un’interrogazione al ministro Giancarlo Giorgetti al question time al Senato.

“Questa è una storia seria. Ci sono almeno 2000 persone disperate. Ho ricevuto moltissime lettere. Non tocchi la legge per il rientro dei ‘cervelli’ in Italia. Altrimenti il ‘cervello in fuga’ è quello di chi non si rende conto che ci sono migliaia di persone disperate”.