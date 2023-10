Ottobre 30, 2023

Roma, 30 ott (Adnkronos) – “Giorgia Meloni è la prima premier donna e questo è un record positivo ma non è la prima ad aumentare l’Iva. L’ultimo a fare l’aumento generalizzato dell’Iva fu Enrico Letta esattamente dieci anni fa. Giorgia si è limitata ad un aumento selettivo: su l’Iva dei pannolini, degli assorbenti, del latte in polvere. Una scelta secondo me profondamente sbagliata”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.