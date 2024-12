Manovra: Renzi, ‘governo umilia parlamento, persino relatore Fdi si ribella’

27 Dicembre 2024

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Sono a Roma per la Legge di Bilancio. Il Governo Meloni sta violando la Costituzione in modo sfacciato. Il Governo ha umiliato il Parlamento. Persino alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia, compreso il relatore della legge, si stanno ribellando. Domani alle 11 in diretta sui social e sulla Rai intervengo per denunciare questo modo di procedere”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.