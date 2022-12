Manovra: Renzi, ‘il governo dice bugie su 18App, nel 2023 ci sono zero euro’

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic (Adnkronos) – “Mi fa arrabbiare che si dica bugie, hanno tolto i soldi ai ragazzi per darli ai presidenti delle società di seria A che non sanno fare i conti”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà sulla manovra.

“Sono amareggiato. Mi fa stare male, mi indigna la scelta di togliere i soldi a 18enni, 230mln, sono azzerati. Il governo non ha messo Isee e merito, queste cose arriveranno, se arriveranno, nel 2024. Per il 2023 hanno messo zero -ha spiegato il leader di Iv-. Questi soldi sono andati ai presidenti delle società di calcio, 890 mln”.