Manovra: Renzi, ‘Meloni ci ripensi, no modifiche a incentivi per rientro cervelli e capitali’

Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Negli anni scorsi abbiamo approvato regole fiscali e incentivi per incoraggiare il rientro di cervelli e capitali in Italia. Da quello che si legge il Governo Meloni ha approvato modifiche di questa normativa, gettando nell’incertezza ragazze e ragazzi che si sono attrezzati per rientrare dal prossimo anno. Spero che la Meloni ci ripensi: dobbiamo riportare i cervelli in Italia, non farne fuggire altri. Perché qui il primo cervello fuggito sembra quello di chi vuole peggiorare questa norma di civiltà”. Così Matteo Renzi sui social.