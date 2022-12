Manovra: Renzi mostra video Meloni del 2019, ‘attaccava Conte e ora fa le stesse schifezze’

Dicembre 22, 2022

Roma, 22 dic (Adnkronos) – “Se al Parlamento togli la legge di Bilancio, diceva la Meloni contro il governo Conte, non c’è più democrazia del Parlamento. E’ quello che sta avvenendo in queste ore”. Lo dice Matteo Renzi in un video sui suoi social mostrando un intervento alla Camera della premier sulla manovra quando era all’opposizione.

“La Meloni 1 nel 2019 attaccava Conte che faceva le stesse schifezze che fa la Meloni oggi -dice il leader di Iv-. Meloni e Conte sono due facce della stessa medaglia. Quando la legge di Bilancio la facevamo noi c’era il dibattito parlamentare, qui no, lavorano di notte, last minute, tagliano i soldi ai giovani per darli ai presidenti delle società di calcio”.

“L’incoerenza è di Giorgia meloni che all’opposizione sbraitava e in maggioranza fa quasi peggio di Conte”, dice ancora Renzi.