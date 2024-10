Manovra: Renzi, ‘Salvini? se centrali nucleari le fa con i suoi chiodi siamo finiti…’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Con l’Autonomia avete unito l’Italia, sono contro la Cgil, Confindustria e la Cei. E avete invece spezzato l’unità del centrodestra. Sull’energia, non entro sul tema del nucleare o dei termovalorizzatori su cui sono favorevole, ma sulle rinnovabili avete fatto una riunione di cervelli, Urso, Lollobrigida e Sangiuliano, e in questa riunione avete partorito dei decreti, il Fesr 2, l’agrofotovoltaico, le aree idonee, grazie a questi decreti in Italia le rinnovabili non si fanno più”. Così Matteo Renzi, in Senato, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sul Piano strutturale di bilancio.

“Meloni non c’è nei consessi internazionali, a Ramstein, dove si parla di Ucraina, non ci sarà con Usa, Francia, Inghilterra e Germania. Perché lei c’è su Twitter, non nei consessi. Tajani, mentre i suoi colleghi sono nel mondo a parlare dei temi importanti, dell’Ucraina, è a Marino alla sagra dell’uva, Salvini dice di voler fare le centrali nucleari ma quando un chiodo blocca l’Italia lui è a Pontida a fare dibattiti con della bella gente. Salvini, se le centrali nucleari le fa con i sui chiodi siamo finiti. La Meloni è su Whatsapp a cercare la talpa”, conclude Renzi.