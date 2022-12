Dicembre 4, 2022

Roma, 4 dic (Adnkronos) – Come si fa opposizione sulla manovra? “Si vota contro. Sugli emendamenti nostri accolti si vota a favore, sul Rei o sulla unità di missione. Ma non si entra al governo, si vota contro la legge di bilancio”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Mezz’ora in più’.