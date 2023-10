Manovra: Renzi, ‘su tasse centrodestra ha cambiato pelle, purtroppo non c’è più Berlusconi’

Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott (Adnkronos) – “E’ incredibile come il governo di centrodestra abbia disseminato di tasse e balzelli vari la legge di bilancio. Per colpa del Governo nel 2024 aumenteranno il latte in polvere per i bambini, i passeggini, gli assorbenti, la cedolare secca”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Sulle pensioni Salvini si è rimangiato tutte le (ingiuste) accuse alla Fornero. Se a questo si somma che nel 2023 avevano già aumentato la benzina e le sigarette ci rendiamo conto che questo centrodestra ha cambiato pelle ed è diventato il centrodestra delle tasse”, prosegue.

“La Destra aumenta le tasse, dà accesso ai conti correnti, torna indietro sulle pensioni: più che Giorgetti sembra Vincenzo Visco. Si vede che, purtroppo, Silvio Berlusconi non c’è più”, aggiunge il leader di Iv.