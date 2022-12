Manovra: Richetti (Az-Iv), ‘governo sordo, incapacità la paga Paese’

Dicembre 19, 2022

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Pasticci, ritardi, errori, emendamenti arrivati nel cuore della notte, con la commissione Bilancio in ostaggio di tanta incapacità. E poi, non bastasse il metodo, questa Legge di Bilancio delude nel merito: avevamo chiesto attenzione per i giovani lavoratori, per le imprese, per la sanità, non ci hanno ascoltati. Di queste giornate resteranno le pessime figure fatte con Bruxelles e il loro pressapochismo: chi ci rimette, al solito, è il Paese”. Lo dichiara Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera.