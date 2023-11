Manovra: Richetti, ‘nessuna traccia a novembre di bonus psicologico’

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “La salute mentale è una questione di primaria importanza, da tempo sostengo che serva un sistema di accreditamento di professionisti e accesso dei cittadini in convenzione. Mario Draghi aveva iniziato un percorso che questo Governo ha poi lasciato al palo. Siamo a novembre e non c’è nessuna traccia dei decreti attuativi che dovrebbero dare il via al bonuspsicologo per il 2023, ridotto da 25 a 5 milioni di euro rispetto all’anno scorso. Però potremmo sempre contare su un buon premierato all’italiana. Volete mettere?”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, in un post su X sul bonus psicologico.