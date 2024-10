Manovra: rinviata conferenza stampa Meloni, impegni improrogabili Tajani**

21 Ottobre 2024

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – E’ rinviata la conferenza stampa sulla manovra prevista per domani mattina per impegni improrogabili del ministro Antonio Tajani, a Pescara per il G7 dei ministri dello Sviluppo. E’ quanto si apprende da fonti di governo. Oltre alla premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa erano attesi i due vice presidenti del Consiglio -Tajani e Matteo Salvini- e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.