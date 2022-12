Manovra: Romano, ‘Rdc voto di scambio di massa’

Dicembre 23, 2022

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “In campagna elettorale un partito ha ripreso il vessillo della promessa elettorale, il reddito di cittadinanza come contropartita al voto, del resto la nostra legislazione punisce il voto di scambio, ma non il voto di scambio di massa. Non è la mancanza del termine congruo che vi deve scandalizzare e la mancanza di futuro che avete offerto a queste cittadine e a questi cittadini, relegandoli ad una prospettiva di sola assistenza. É chiaro che non parliamo dei tanti inoccupati e fragili a cui dobbiamo dare il massimo del nostro sostegno, anche di più di quanto diamo adesso. Così è impegnato il Governo Meloni e questa maggioranza”. Lo ha affermato Francesco Saverio Romano, di Noi Moderati, nella dichiarazione di voto alla Camera sulla legge di Bilancio.