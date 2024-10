Manovra: Ronzulli, ‘Italia promossa, sinistra se ne faccia una ragione’

19 Ottobre 2024

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Aumenta la fiducia delle agenzie di rating nei confronti dell’Italia e del suo governo, solido, credibile, affidabile e serio. Lo spread è sceso sotto i 120 punti, il minimo da tre anni. Viene di fatto promossa una manovra equilibrata, rigorosa, in linea con le linee guida europee ma anche in grado di guardare alla crescita e ai cittadini più in difficoltà. Questo è il risultato di chi lavora bene e nell’interesse del Paese. La sinistra se ne faccia una ragione”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.