Manovra: Ronzulli, ‘riunione maggioranza su emendamenti, non ci sarà assalto diligenza’**

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “C’è stata una riunione per chiarire il quanto e gli argomenti che si possono trattare, è stata una riunione chiarificatrice per capire come muoverci, e abbiamo chiesto di fare la cabina di regia più spesso, ci sarà un incontro anche la settimana prossima”. Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia, Licia Ronzulli, dopo il vertice di maggioranza che si è svolto alla Camera. “Sul decreto anticipi presenteremo solo gli ordinamentali. Per la manovra decideremo il come e quale sarà lo strumento per emendare”, ha aggiunto l’azzurra.” Si è parlato di un maxiemendamento del governo o di un emendamento per ogni singolo relatore o di una risoluzione -ha reso noto Ronzulli-. I parlamentare hanno lavorato, abbiamo la necessità di portare idee e proposte”.

“Ma non ci sarà l’assalto alla diligenza che c’è stato gli altri anni, non ci saranno gli emendamenti del singolo parlamentare sul campanile di un paese o sul porto di un altro, quest’anno non c’è la possibilità di fare questa cosa perché la coperta è corta, bisogna essere responsabili, però i parlamentare hanno lavorato attraverso idee e proposte a migliorare la manovra e queste idee verranno tradotto in un maxi, un emendamento del relatore o una risoluzione”, ha concluso Ronzulli.