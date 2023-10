Ottobre 10, 2023

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – Alla manovra “sta lavorando il ministro Giorgetti, arriverà in Consiglio dei ministri lunedì prossimo; come governo saremo veloci e compatti”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, intervenendo al Made in Italy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times.

“Io -aggiunge Salvini- conto che non ci siano emendamenti della maggioranza”.