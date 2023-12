Manovra: Sbarra, ‘è migliorata ma sulle pensioni temo forti contenziosi’

Dicembre 20, 2023

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Nonostante le limitate risorse, la manovra concentra le dotazioni finanziarie su misure di coesione, in linea con quanto rivendicato dalla Cisl ai tavoli di trattativa e nelle mobilitazioni di questi mesi”. Ad affermarlo è il leader Cisl Luigi Sbarra in una intervista al quotidiano ‘Avvenire’. “Sono state recepite alcune nostre proposte di modifica del famigerato articolo 33, in particolare si è fatta marcia indietro sui tagli previsti per chi matura i requisiti di vecchiaia, per chi esce entro il 31 dicembre di questo anno e per i lavoratori pubblici che vengono collocati in pensione a 65 anni”, ha precisato Sbarra, rimarcando che “Rimane da affrontare il tema degli allungamenti delle finestre di uscita e le evidenti disparità di trattamento di aliquote e rendimenti tra le categorie pubbliche per l’accesso alla pensione anticipata, che temiamo aprano tanto contenzioso amministrativo”.

“Occorre concentrarsi su sanità, scuola, pubblico impiego, rinnovando i contratti pubblici e privati, assumendo e stabilizzando il precariato storico nelle categorie pubbliche, rilanciando il welfare, contrastando la povertà e sostenendo famiglie e la non autosufficienza”. Queste sono gli obiettivi primari da raggiungere per Sbarra.