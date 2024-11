Manovra: Sbrollini (Iv), ‘9 mln single abbandonati’

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Va bene favorire le famiglie numerose, ma non si possono abbandonare a loro stessi quasi 9 milioni di cittadini italiani. Dai dati emerge che un single spende quasi il doppio rispetto a chi vive in famiglia. Un salasso difficile da sostenere”. Lo dice in una nota la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, vice presidente della Commissione Affari sociali del Senato.

“Ad incidere sono soprattutto le bollette, gli affitti e la spesa. Interventi su questi aspetti, che non troviamo nella prossima legge di bilancio – aggiunge Sbrollini – favorirebbero tutti i cittadini, mentre si preferisce la politica dei bonus, elargiti con criteri spesso cervellotici, come il bonus Natale. Anche perché non ci sono solo i single per scelta. C’è anche chi è costretto a vivere da solo, penso agli anziani o ai fuori sede. Fasce di popolazione completamente dimenticate”.