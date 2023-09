Manovra: Sbrollini (Iv), ‘governo trovi i 4 mld per la sanità’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Siamo vicini alla legge di bilancio e c’è questo appello quotidiano del ministro Schillaci di reperire 4 miliardi di euro per la sanità. Il governo li trovi, è una priorità per tutti gli italiani. Le regioni sono al collasso e bisogna investire risorse sul sistema sanitario nazionale. Non è soltanto una questione di diritto alla salute, ma di benessere. È questo il salto qualitativo che dobbiamo fare. Tra i tanti strumenti, abbiamo anche lo sport, e il ministro ha dato parere positivo alla nostra proposta di legge di considerare lo sport come un farmaco da prescrive nella ricetta medica”. Lo ha detto in Aula al Senato la senatrice di Azione-Italia Viva-Renew Europe Daniela Sbrollini, durante la dichiarazione di voto al disegno di legge sull’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia in età pediatrica.

“Annuncio ovviamente il voto favorevole del Gruppo al provvedimento, già votato all’unanimità alla Camera. Quanto parliamo di malattie è importante non avere barriere ideologiche e investire sulla prevenzione. Come sappiamo, il diabete è una della malattie croniche più frequenti nell’infanzia e nell’adolescenza. I numeri in progressivo aumento pesano sul sistema sanitario e sulle famiglie. Bisogna continuare – aggiunge Sbrollini – con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione sul fronte della prevenzione”.