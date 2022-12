Manovra: Scalfarotto, ‘2 mld per sanità non bastano’

Dicembre 18, 2022

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “In questa legge di bilancio ci sono solo due miliardi per la sanità, di cui 1.3 miliardi serviranno per pagare le bollette, e non bastano”. Lo ha detto Ivan Scalfarotto a SkyTG24.

“Abbiamo la possibilità di prendere 37 miliardi di MES sanitario ad un tasso di interesse conveniente che, se messi in tutto o in parte nel sistema sanitario, permetterebbe a chi è in lista di attesa di fare una mammografia o una tac in tempi molto più rapidi e gratuitamente. Non farlo per ideologia non ha senso, vuol dire farlo sulla pelle di una donna che dovrà aspettare circa due anni per una mammografia”, ha aggiunto.