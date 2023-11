Manovra: Schlein, ’22 mld sussidi ambientalmente dannosi ma governo non li tocca’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Non ho chiesto io di mettere 12 miliardi in prospettiva sul Ponte di Messina o di non toccare nemmeno uno dei 22 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi”. Così Elly Schlein a Piazza Pulita a chi le chiede dove avrebbe tagliato per trovare risorse per coprire quanto avrebbe messo in una manovra targata Pd.