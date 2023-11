Manovra: Schlein a gruppi Pd per ‘manovra alternativa’, sarà presentata in Direzione**

Novembre 20, 2023

Rma, 20 nov. (Adnkronos) – “Siamo in riunione per raccogliere le idee per questa manovra alternativa che presenteremo mercoledì alla direzione nazionale”. Così Elly Schlein oggi alla Camera con i parlamentari dem sulla ‘manovra alternativa’ preparata dal Pd.

“La manovra del governo taglia la sanità e le pensioni e non riserva nulla al diritto allo studio, alla casa, all’emergenza climatica. Le nostre priorità sono sanità, scuola, pensioni, salari e politiche industriali che accompagnino la conversione ecologica e digitale. Ci vuole talento per fare una manovra criticata da sindacati e imprese….”.

Dalla ‘manovra alternativa’ discussa oggi con i gruppi deriveranno gli emendamento Pd al testo del governo. “I nostri emendamenti alla manovra saranno legati a queste proposte. Su questo sta proseguendo il dialogo con le altre opposizioni e sono sicura che troveremo forme di collaborazione nel lavoro in Parlamento”.