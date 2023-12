Manovra: Schlein a Meloni, ‘facciamo subito congedo parentale paritario’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Lo chiedo di nuovo anche da qui, alla prima presidente del consiglio donna: se vogliamo sostenere l’occupazione femminile, facciamo immediatamente un congedo parentale come esiste in altri Paesi, pagato al 100% per cinque mesi e per entrambi i genitori”. Così Elly Schlein al Forum Pd sull’Europa.