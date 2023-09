Manovra: Schlein, ‘battaglia sulla Sanità pubblica è prioritaria’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set (Adnkronos) – A proposito della manovra, “il Pd ha chiare le priorità del Paese. Sulla Sanità pubblica il governo non ha messo soldi già nella precedente Finanziaria. Questo vuol dire che stanno già tagliando servizi alle persone, non è accettabile, le liste di attesa si stanno allungando a dismisura e c’è una carenza di personale significativa. Per noi la battaglia sulla Sanità pubblica è prioritaria, anche alla luce dei dati della fondazione Gimbe di oggi”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Parigi per una serie di incontri.