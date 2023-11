Manovra: Schlein, ‘capolavoro di iniquità, colpisce tutte le generazioni’**

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “I conti non sono ordine per le famiglie italiane: ieri l’Ocse ha detto che siamo l’unico Paese in cui nell’ultimo trimestre i redditi familiari sono diminuiti perchè il governo non ha fatto nulla contro il carovita”. Così Elly Schlein a Di Martedì a La7.

“Noi invece siamo per investire molto di più sulla sanità pubblica. Risorse? Basta scegliere dove metterle. Questa manovra è un capolavoro di iniquità, colpisce tutte le generazioni: colpisce le madri e i padri, al netto della retorica di Meloni, perchè aumenta il costo dei beni per la prima infanzia, colpisce le nonne i nonni con i tagli alle pensioni, punisce le figlie i figli oerchè non c’è nulla sul diritto allo studio, alla casa, sull’emergenza climatica. E’ una manovra in cui non c’è una visione del futuro e persino le imprese la criticano”.