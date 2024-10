Manovra: Schlein, ‘diradata nebbia bugie ci aspettano tagli e maggiori tasse’**

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “E’ la terza manovra di Meloni e sembra una deludente fotocopia della seconda: debole, senza visione, nessuna misura per la crescita, zero investimenti, tagli ai comuni si parla di 800 milioni nel 2025 e questo vuol dire menp servizi. E c’è anche zero sullo studio, sulla casa, sui trasporti, sull’energie per le imprese”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd.

“Diradata le nebbia della propaganda e della bugie ci aspettano tagli e maggiori tasse anche se hanno cercato di camuffarlo anche il riordino delle detrazioni aumenta pressione fiscale accanendosi sulla persone anziane”