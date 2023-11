Manovra: Schlein, ‘è senza futuro, alla coperta corta loro hanno dato fuoco’

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov (Adnkronos) – “La manovra manca completamente di un piano industriale per il Paese. Il governo è rimasto inerte sul caro vita e sulla politica dei redditi. Fanno cassa sui poveri, sulle persone con disabilità e sulle pensioni”. Lo ha detto Elly Schlein, presentando la contro manovra del Pd alla Direzione dem.

“E’ una manovra di corto respiro, che taglia servizi e pensioni e tradisce le stesse proposte elettorali. Riescono a ‘coprire’ tutte le generazioni, colpiscono madri e padri, nonne e nonni, figli e figlie”, ha aggiunto la segretaria del Pd sottolineando: “Una manovra senza futuro, che non ha una visione per il Paese. La coperta era corta e loro gli hanno dato fuoco. Non gli abbiamo detto noi di mettere 12mld sul progetto sbagliato del Ponte sullo stretto, di strizzare l’occhio a chi evade, di fermare il Pnr. Con la destra l’Italia frena”.