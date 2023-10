Ottobre 29, 2023

Roma, 29 ott (Adnkronos) – “La manovra è fragile e sbagliata. Tagliano il cuneo solo per un anno, lo stesso per l’Irpef. Manca tutto per i servizi pubblici essenziali. Sulla fanno giochi di prestigio per prendere i giro i cittadini”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa.